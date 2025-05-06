Скандального кандидата в президенты Польши лишили неприкосвенности

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета кандидата в президенты Брауна

Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета депутата Европарламента и кандидата в президенты Брауна Гжегожа Брауна. Об этом сообщает агентство PAP.

«Во вторник Европейский парламент проголосовал в Страсбурге за отмену иммунитета евродепутата Гжегожа Брауна, который является кандидатом на президентских выборах в Польше», — говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции и генпрокурор Польши Адам Боднар сообщал, что прокуратура подала ходатайство о снятии с Брауна иммунитета в Европарламент.

Отмечается, что Гжегож Браун известен своим скандальным поведением. В декабре прошлого года он затушил огнетушителем установленную в здании парламента менору — подсвечник на семь свечей, который считается одним из символов иудаизма.

