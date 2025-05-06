Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 6 мая 2025Мир

Скандального кандидата в президенты Польши лишили неприкосвенности

Европарламент проголосовал за лишение иммунитета кандидата в президенты Брауна
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Гжегож Браун

Гжегож Браун. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский парламент проголосовал за лишение иммунитета депутата Европарламента и кандидата в президенты Брауна Гжегожа Брауна. Об этом сообщает агентство PAP.

«Во вторник Европейский парламент проголосовал в Страсбурге за отмену иммунитета евродепутата Гжегожа Брауна, который является кандидатом на президентских выборах в Польше», — говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции и генпрокурор Польши Адам Боднар сообщал, что прокуратура подала ходатайство о снятии с Брауна иммунитета в Европарламент.

Отмечается, что Гжегож Браун известен своим скандальным поведением. В декабре прошлого года он затушил огнетушителем установленную в здании парламента менору — подсвечник на семь свечей, который считается одним из символов иудаизма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    В России стали производить больше молока и масла

    В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

    Такер Карлсон заявил о близости мира к ядерной войне

    Кандидат в президенты Польши сорвал и растоптал флаг ЕС

    Российская школьница потратила 280 тысяч рублей с родительской карты на Roblox

    Президент Сирии сыграл в баскетбол и показал свой трехочковый

    В РФС высказались о проведении матча между сборными России и Бразилии

    Карпин назвал самые раздражающие вопросы журналистов

    Военкор раскрыл местонахождение освобожденных из украинского плена российских военных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости