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12:37, 5 мая 2025Мир

Скандальному кандидату в президенты Польши пригрозили лишением иммунитета

Генпрокурор Польши: Кандидат в президенты Браун может потерять иммунитет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Кандидат в президенты Польши и депутат Европейского парламента Гжегож Браун может лишиться неприкосновенности. Об этом сообщил министр юстиции и генпрокурор республики Адам Боднар, передает РИА Новости.

«Прокуратура подала ходатайство о снятии [с Брауна] иммунитета, но, к сожалению, это ходатайство полгода пролежало в Европарламенте», — сказал он.

Министр добавил, что, по его данным, Европарламент рассмотрит вопрос о лишении правого политика депутатской неприкосновенности во вторник 6 мая.

Гжегож Браун известен своими скандальными выходками. В частности, в декабре прошлого года он затушил огнетушителем установленную в здании парламента менору — подсвечник на семь свечей, который считается одним из символов иудаизма. В марте 2025 года Браун также разгромил выставку ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), оставив на стендах надпись: «Остановите пропаганду извращений!»

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