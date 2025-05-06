Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России отбивают атаки ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы (ВС) России успешно отбивают попытки прорыва украинских войск в Курскую область. Эти и другие подробности о боях сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«В районе Теткино и туда ближе к Новому Пути противник уже второй день подряд проводит разведку боем и пробует расчистить наши минные и инженерные заграждения для того, чтобы попробовать в прорыв вводить войска. На данном участке им путь преграждают наши десантники и пограничники… Достаточно успешно отбивают противника», — сказал он.

По его словам, Украина начала эвакуацию мирных граждан из ближайших к границе населенных пунктов Сумской области. Кимаковский также пояснил, что ВСУ выбрали населенный пункт Теткино в качестве мишени, потому что он фактически окружен Украиной с трех сторон. Советник главы ДНР добавил, что российские войска подтягивают на участок резервы.

Ранее военный корреспондент Александр Коц выразил мнение о том, как дальше могут развиваться события в приграничье Курской области. По его словам, есть три сценария. Согласно первому варианту, ситуация может быть похожа на «бессмысленные и беспощадные» попытки прорыва ВСУ в Поповке и Демидовке Белгородской области.