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14:27, 6 мая 2025Россия

Стало известно о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной

«Военный осведомитель»: Россия и Украина провели пятый обмен пленными с января
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Россия и Украина провели новый масштабный обмен пленными. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По информации авторов поста, пятая с января процедура обмена прошла по формуле 205 на 205. Минобороны России информацию пока не подтверждало.

О состоявшемся обмене также сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Однако подробностей он не привел.

Ранее о возможном обмене при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщал депутат Верховной Рады Украины Александр Ковалев.

Предыдущая процедура, о которой сообщало Минобороны России, состоялась 19 апреля и прошла по формуле 246 на 246. Кроме того, в качестве жеста доброй воли Украине был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих.

ЖЗЛ
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