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20:17, 6 мая 2025Наука и техника

В Windows 11 появилось новое меню «Пуск»

Windows 11 получила крупное меню «Пуск» с разделом управления смартфоном
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft официально обновила меню «Пуск» в Windows 11. На это обратило внимание издание The Verge.

Обновленный «Пуск» стал доступен с обновлением операционной системы для участников программы бета-тестирования Windows Insider. Окно нового меню стало значительно крупнее — по словам журналистов, это должны оценить пользователи компьютеров с большими экранами. Также в правой части меню появился новый раздел для управления функциями подключенного смартфона.

«"Пуск" становится более персонализированным — с большим количеством опций для настройки и организации ваших приложений», — заметили в корпорации. В Microsoft обратили внимание, что файлы и приложения теперь будут автоматически отсортированы по категориям.

Также в Windows 11 добавили функцию Click to Do — всплывающее контекстное меню. С его помощью можно быстро отредактировать текст и изображения. Новые функции искусственного интеллекта (ИИ) добавили в «Проводник», текстовый редактор «Блокнот», графический редактор Paint и прочие сервисы.

«Мы стремимся выйти за рамки постепенных улучшений, чтобы переосмыслить, как Windows может расширить возможности людей новаторскими способами на всех устройствах», — описали обновление в Microsoft.

Ранее стало известно, что обновление 24H2 для Windows 11 будет загружаться принудительно. Пользователь не сможет отказаться от него — только установить удобное время для установки.

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