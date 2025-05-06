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13:53, 6 мая 2025Наука и техника

Пользователей Windows 11 заставят обновиться

Обновление Windows 11 24H2 установят на ПК пользователей принудительно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Очередное обновление для Windows 11 будет загружаться принудительно. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Специалисты медиа выяснили, что корпорация Microsoft начала развертывать обновление Windows 11 24H2 для поддерживаемых устройств. В отличие от ранних апдейтов, это обновление будет загружаться на персональный компьютер (ПК) пользователя автоматически и без его ведома.

По словам авторов, в какой-то момент ваш компьютер сам скачает 24H2 из интернета, если обновление не было заблокировано для конкретного ПК. При этом затем оно будет «висеть» в настройках до тех пор, пока пользователь не выберет время для установки — отказаться от него будет невозможно. Таким образом, Microsoft фактически заставит пользователей обновиться.

Эту информацию подтвердили в Microsft. «Устройства под управлением Windows 11 Home и Pro версий 23H2, 22H2 и 21H2, которые не обслуживаются IT-отделами, получат обновление до версии 24H2 автоматически», — заметили в компании. Журналисты Windows Latest заявили, что есть способ отказаться от обновления, но для этого придется ввести определенные команды через командную строку.

Ранее журналисты издания Lifehacker нашли тайный способ быстро перезагрузить ПК. Для этого нужно вызвать «Диспетчер задач», зажать кнопку Ctrl и нажать на «Перезагрузить».

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