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22:07, 6 мая 2025Мир

Трамп пообещал важное заявление 8 или 9 мая

Президент США Трамп пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме пообещал сделать важное заявление 8 или 9 мая. Трансляция шла на YouTube.

Американский лидер подчеркнул, что это будет «одно из самых важных объявлений, которые были сделаны за многие годы по определенной теме» — «очень важной теме».

Однако политик не уточнил, о какой теме идет речь, но отметил, что объявление будет очень позитивным.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Канады выразил уверенность, что страны сохранят дружественные отношения. Кроме того, американский лидер также поздравил Карни с победой на прошедших в Канаде парламентских выборах и пошутил о своем вкладе в нее.

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