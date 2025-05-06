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10:07, 6 мая 2025Экономика

В России признали первое с весны 2022 года падение ВВП

«Ведомости»: Квартальный ВВП России упал впервые со второго квартала 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

С исключением сезонного фактора ВВП России в январе-марте 2025 года мог снизиться на 0,3 процента в квартальном выражени, что стало первым квартальным падением с апреля-июня 2022 года. Такую оценку статистике дали опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Аналитики Райффайзенбанка указали, что динамика экономики демонстрирует явные признаки ухудшения, а сложнее всего ситуация обстоит в промышленном производстве, которое тянет ВВП вниз.

Так как замедление происходит на фоне низких цен на нефть, то снижение ключевой ставки может потребоваться раньше, чем предполагали в Центробанке, например, уже летом.

Минэкономразвития оценивало рост ВВП в годовом выражении за первый квартал в 1,7 процента. Росстат должен опубликовать официальные данные 16 мая. После них, объяснил главный аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, возможна корректировка цифр в разбивке по кварталам.

Главный экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков оценивает падение ВВП в первом квартале в 0,6-0,8 процента. Также он указывает, что опережающие индикаторы говорят о сохранении тенденции к снижению деловой активности во втором квартале.

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Самую негативную оценку дает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. По ее мнению, квартальное падение ВВП с исключением сезонности достигло 1,5 процента. При этом в зоне снижения находятся сектора, зависящие от внешнего спроса — промышленное производство, добыча, металлургия.

Впрочем, главный экономист ВТБ Родион Латыпов считает, что сильный четвертый квартал 2024 года вносит искажения в оценку квартальной динамики, а для понимания ситуации в экономике первый квартал 2025 года нужно сравнивать с июлем-сентябрем 2024-го.

Эксперты оценивают происходящее как «мягкую посадку экономики», на которую делают ставку в правительстве и Центробанке, хотя дело может дойти и до технической рецессии. Тем не менее прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам текущего года на уровне 2,5 процента они считают маловероятным, потому что для этого требуется резкое ускорение.

Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупреждали, что данные о промышленном производстве уже позволяют говорить о стагнации. Если же вычесть из него сектора с доминированием оборонно-промышленного комплекса, «то там уже явно мы можем говорить о депрессии, там началось снижение», отмечал руководитель направления реального сектора ЦМАКПа Владимир Сальников.

Вместе с тем глава направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев указывал, что поспособствовать стагнации могут и неплатежи контрагентам со стороны госкорпораций, на что все сильнее жалуются представители российского бизнеса.

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