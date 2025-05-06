В Германии назвали бессмысленным членство страны в Совбезе ООН

Для Германии бессмысленно получать постоянное членство в Совете Безопасности (СБ) ООН, хотя страна играет значительную роль в структурах организации и заслуживает его. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Собеседник агентства усомнился в необходимости получения места в СБ ООН, так как Германия, по его мнению, не обладает суверенитетом и зависит от США. «Мы по-прежнему были бы вассальным государством, которому американцы диктуют, как себя вести и как голосовать в Совете Безопасности ООН. Это просто смешно», — подчеркнул он.

Нимайер назвал возможное постоянное членство ФРГ в Совбезе лишь еще одним голосом в пользу Вашингтона.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет прокомментировал выдвижение уходящей с поста министра иностранных дел Германии Анналены Бербок на пост председателя Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. По его словам, Бербок стремится украсить свое резюме.