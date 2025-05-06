В Кремле оценили ажиотаж вокруг любимого кефира Путина

Песков: Внимание к кефиру на столе у Путина связано с консолидацией общества

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков связал внимание к кефиру на столе у президента России Владимира Путина во время съемок документального фильма о нем с консолидацией общества. Об этом он заявил на брифинге, передает ТАСС.

«Вы знаете, это же не кефир вызывает ажиотаж. Наверное, это проявление консолидации всего общества вокруг президента», — отметил Песков.

По его мнению, ажиотаж вокруг кефира также говорит о популярности президента России. «Это еще и то, как люди внимательно относятся к главе своего государства», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что россияне раскупили кефир «Эковакино» в магазинах, который был замечен на столе у Путина в документальном фильме о президенте. Позднее поставщик заявил о готовности нарастить выпуск продукции.