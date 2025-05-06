В Кремле оценили работу системы ПВО России при отражении атаки ВСУ на Москву

Песков заявил об эффективности системы ПВО России, отразившей атаку дронов ВСУ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективной систему противовоздушной обороны (ПВО), отразившей атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель Кремля заявил журналистам в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Комментируя попытки ночной атаки ВСУ на Россию, в том числе на Москву, Песков обвинил Киев в попытке нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. «Слава Богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, — сказал он. — Здесь наши военные делают славную работу».

Кроме того, Песков заявил, что своими действиями Украина демонстрирует настрой на продолжение конфликта.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая 105 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, 32 дрона средства ПВО сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской, 6 — над Белгородской областью. Еще по два беспилотника поразили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской.