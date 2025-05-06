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13:48, 6 мая 2025Россия

В Кремле оценили работу системы ПВО России при отражении атаки ВСУ на Москву

Песков заявил об эффективности системы ПВО России, отразившей атаку дронов ВСУ
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эффективной систему противовоздушной обороны (ПВО), отразившей атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом представитель Кремля заявил журналистам в ходе брифинга, пишет ТАСС.

Комментируя попытки ночной атаки ВСУ на Россию, в том числе на Москву, Песков обвинил Киев в попытке нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры. «Слава Богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, — сказал он. — Здесь наши военные делают славную работу».

Кроме того, Песков заявил, что своими действиями Украина демонстрирует настрой на продолжение конфликта.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами с 21:00 5 мая до 4:00 6 мая 105 беспилотников ВСУ. По данным ведомства, 32 дрона средства ПВО сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над Московским регионом, 10 — над Пензенской областью, 9 — над Калужской, 6 — над Белгородской областью. Еще по два беспилотника поразили над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской.

ЖЗЛ
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