В Москве приготовились продавать ягоды

В Москве появились павильоны «Ягодные сезоны»

На улицах Москвы появились павильоны «Ягодные сезоны». О том, что в столице приготовились продавать ягоды, стало известно РИА Новости.

Уточняется, что на данный момент павильоны закрыты. Пока неизвестно, когда они начнут работу.

Ранее сообщалось, что в Москве начали отключать отопление. Перевод системы теплоснабжения на летний режим работы будет проходить постепенно: сначала тепло перестанут подавать на промышленные и административные объекты, затем в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

При этом синоптики предупредили жителей и гостей столицы о возвращении заморозков и снега. В ночь на пятницу, 9 мая, температура воздуха может опуститься до нуля градусов.