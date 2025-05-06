В ограничившем продажи алкоголя российском регионе решили запретить вейпы

Филимонов: Вейпы и курительные смеси являются оружием геноцида против людей

В Вологодской области решили полностью запретить продажи вейпов и курительных смесей. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов, его цитирует РБК.

По словам главы региона, в вопросе запрета курительных смесей, вейпов, никотинсодержащей продукции, а также аромаингаляторов будут действовать в том же духе, как и с алкомаркетами. Каждый магазин будут проверять на нарушения в отдельном порядке.

«Не ограничить, а запретить. Это так же, как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых людей», — подчеркнул Филимонов.

Губернатор привел в пример принятый Госдумой законопроект, который увеличил штрафы за продажу курительных смесей детям. Он заявил, что полномочия по ограничению времени, дополнительному ограничению условий и мест розничной торговли табачной продукцией и вейпами, включая полный запрет на их продажу, передали регионам.

Ранее в Вологодской области уже ограничили продажу алкоголя двумя часами в сутки. Сам Филимонов хвалился, что из-за новых требований закрылись 220 алкомаркетов — 33 процента от их числа на начало года. В то же время СМИ сообщают о расцвете нелегального алкорынка: продажами занялись таксисты и женщины пожилого возраста, популярность спиртовых настоек в аптеках выросла, а в точках по продаже разливных напитков предлагают крепкий алкоголь в кофейных стаканчиках.