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08:24, 6 мая 2025Мир

В ООН прокомментировали сообщение о выходе США из организации

Полянский: Сообщения о возможном выходе США из ООН являются спекуляцией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Adam Gray / Reuters

Сообщения о якобы возможном выходе США из ООН или сокращении их взносов являются не более чем спекуляцией. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Ходят разные слухи, начиная с того, что кто-то говорит, что США готовы выйти из ООН или сократить финансирование. Это спекуляции и слухи. Пока что у нас нет ничего практического», — сказал политик.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила полностью прекратить финансирование международных миротворческих операций под эгидой ООН. При этом предложение Белого дома является частью более широкой инициативы по сокращению бюджета Государственного департамента США вдвое.

4 февраля президент Трамп подписал указ о выходе Соединенных штатов из Совета ООН по правам человека.

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