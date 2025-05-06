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21:57, 6 мая 2025Россия

В Подмосковье сбили БПЛА

Горбылев: Система ПВО сбила БПЛА в Рузском муниципальном округе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia /Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Рузском муниципальном округе Подмосковья. Об этом сообщил глава округа Александр Горбылев в своем Telegram-канале.

«Обломки упали в деревне Григорово и в селе Васильевском. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал Горбылев.

Ранее Минобороны России сообщило, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Московским регионом, а также Тульской и Калужском областями. Всего 6 мая с 17:21 до 18:40 по московскому времени было уничтожено 13 беспилотников самолетного типа.

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