В России отреагировали на атаку ВСУ по мемориалу Великой Отечественной войны

Депутат Журова: Удар ВСУ по мемориалу Великой Отечественной войны — варварство

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала варварством удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мемориалу павшим героям Великой Отечественной войны под Херсоном. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру». Она подчеркнула, что Россия не будет отвечать подобным образом.

«На самом деле это просто варвары, которые не чтят вообще память и своих предков, а они все были советскими солдатами. Все украинские солдаты тоже воевали и защищали родину», — сказала Журова.

Она исключила симметричный удар России по украинским мемориалам и подчеркнула, что ответ может быть только по военным объектам.

«Мы не можем и не будем никогда отвечать подобными вещами», — заявила Журова.

Депутат предположила, что такая активизация ВСУ происходит из-за скорого перемирия по случаю 80-летия Победы.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ по мемориалу героям Великой Отечественной войны в поселке Брилевка Алешкинского округа. По его словам, памятник получил повреждения.