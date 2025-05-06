В России предсказали отношения с Германией после избрания Мерца

Депутат Журова сомневается, что Мерц повлияет на потепление отношений с ФРГ

Избрание Фридриха Мерца канцлером ФРГ на данный момент вряд ли повлияет на взаимоотношение между Германией и Россией, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Мне кажется, что пока все это происходит, вряд ли у нас взаимоотношения будут более теплыми, к сожалению. Это констатация факта. Пока все окончательно не закончится, конечно, вряд ли по-другому что-то будет», — сказала Журова.

Однако она допустила, что определенная надежда на диалог с Германией есть, так как Мерц — новый человек, свободный от обязательств своих предыдущих высказываний.

Ранее Бундестаг после второго тура избрал новым канцлером Германии лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Мерца. За него проголосовали 325 депутатов при необходимых для победы 316 голосах.

С первой попытки голосования Мерц получил 310 голосов, став первым в истории ФРГ председателем правительства, с первой попытки провалившимся на выборах после успешных коалиционных переговоров.