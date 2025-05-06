Депутат Чепа: Ресурсная сделка Украины и США не может распространяться на Россию

Кажется маловероятным то, что США могли заключить с Украиной ресурсную сделку в границах 1991 года, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он напомнил, что Вашингтон не раз говорил о признании новых территорий России.

«Я думаю, заявления о том, что ресурсная сделка распространяется на территории России, не соответствует действительности. Дело в том, что у этого соглашения есть целый ряд секретных пунктов, деталей. И даже депутаты Рады говорили, что в полном варианте текст сделки они не видели», — заметил депутат.

По его словам, то, что США стали бы заключать сделку в границах Украины 1991 года, кажется достаточно сомнительным ввиду того, что руководство страны уже несколько раз признавало Крым частью России и указывало, что территория, относящаяся к Донбассу, сегодня находится под контролем российских военных.

«Даже президент США Дональд Трамп говорил, что территориальные претензии Украины не могут быть реализованы. Так что непонятно, как границы 1991 года могут быть прописаны в соглашении. Сомневаюсь, что подобные договоренности действительно имеют место», — заключил Чепа.

Ранее депутат Верховной Рады Юрий Камельчук заявил, что ресурсная сделка Киева и Вашингтона будет действовать в границах Украины 1991 года. Он добавил, что при этом инвестиционные проекты по соглашению с США будут создаваться на территориях, подконтрольных Киеву.