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11:14, 6 мая 2025Силовые структуры

В российском городе неизвестный выстрелил в женщину с собакой

В Ленинградской области неизвестный выстрелил в женщину с собакой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ленинградской области неизвестный выстрелил в женщину, которая гуляла с собакой около магазина. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Вечером 5 мая в полицию поступило сообщение от бригады скорой помощи о том, что около магазина в городе Сланцы произошел конфликт. В результате него 51-летнюю местную жительницу ранили в руку. Услышав внезапный хлопок, женщина упала и, как ей показалось, повредила руку. Она вызвала скорую. Врачи обнаружили у нее в руке пулю, предположительно, от пневматического пистолета.

Полиция начала проверку и розыск стрелка.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали россиянина, подозреваемого в ранении несовершеннолетнего из пневматического пистолета.

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