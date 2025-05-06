Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:50, 6 мая 2025Россия

В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

Сенатор Пушков обвинил Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и похожие на него политики хотят милитаризировать Германию и создать из страны Четвертый рейх. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, за 80 лет события Второй мировой войны и ответственность за преступления Третьего рейха стираются из памяти немцев. Сенатор также заявил, что в стране 40 процентов населения относятся безразлично к тому, что делал Адольф Гитлер.

«На деле катастрофическая цифра. Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый рейх», — написал политик.

Ранее стало известно, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Помимо того, он отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров заявил о просьбе освободить его от должности главы Чечни

    Опубликовано первое видео с возвращенными из украинского плена российскими бойцами

    Стал известен кандидат на пост канцлера Германии во втором туре голосования

    Украина решила начать экспорт оружия

    В Венгрии обнаружили клад на вершине холма

    Раскрыты быстрые способы избавиться от пыли дома

    В Киеве раскрыли планы Украины после завершения конфликта

    Врач оценила вред воды после повторного кипячения

    Авиабилеты на юг России резко подорожали к началу лета

    Россиянам назвали стабильную альтернативу банковским вкладам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости