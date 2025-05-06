В Совфеде обвинили Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

Сенатор Пушков обвинил Мерца в намерении создать из Германии Четвертый рейх

Кандидат в канцлеры ФРГ, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц и похожие на него политики хотят милитаризировать Германию и создать из страны Четвертый рейх. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его мнению, за 80 лет события Второй мировой войны и ответственность за преступления Третьего рейха стираются из памяти немцев. Сенатор также заявил, что в стране 40 процентов населения относятся безразлично к тому, что делал Адольф Гитлер.

«На деле катастрофическая цифра. Именно на дефицит памяти рассчитывают Мерц и политики его типа, намеренные провести ремилитаризацию Германии и превратить ее в Четвертый рейх», — написал политик.

Ранее стало известно, что Мерц стал первым в истории кандидатом на пост канцлера, который не смог набрать нужного числа голосов для избрания в первом туре. Помимо того, он отказался от второго тура голосования на выборах 6 мая.