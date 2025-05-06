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08:42, 6 мая 2025Россия

Вдова взорванного у подъезда в Москве генерала захотела стать сенатором

Вдова взорванного в Москве генерала Кириллова захотела стать сенатором
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Игорь Кириллов

Игорь Кириллов. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вдова взорванного у подъезда на Рязанском проспекте в Москве экс-начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерала-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана захотела стать сенатором от Костромской области. Об этом сообщил «Ведомостям» источник, близкий к местной Думе.

Собеседник отметил, что Кириллова решила участвовать в региональных выборах от «Единой России».

Источник допустил, что у вдовы генерала не возникнет проблем с цензом оседлости, поскольку она, как и ее супруг, родились и выросли в Костроме.

Кириллова с конца 1990-х служит в сфере военного здравоохранения в Вооруженных силах России. Данный факт упоминается в ее видеообращении, опубликованном на сайте праймериз «Единой России».

Генерала взорвали в Москве в середине декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Высший офицер и его помощник не выжили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ. О задержании исполнителя теракта стало известно утром 18 декабря. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами.

ЖЗЛ
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