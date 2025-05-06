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16:42, 6 мая 2025Экономика

Власти проверят ситуацию с массовыми увольнениями в Кунгурской пещере

Госинспекция труда проверит сокращения 140 работников Кунгурской пещеры
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Государственная инспекция труда в Пермском крае совместно с прокуратурой проверит обоснованность сокращения 140 работников ООО «Сталагмит», ООО «Сталагмит-Экскурс» и ООО «ГТК», занятых на популярной местной достопримечательности — Кунгурской ледяной пещере. Об этом сообщается на сайте региональной госинспекции.

Как уточнила ее замруководителя по правовым вопросам Ирина Зройчикова, контрольное мероприятие решили провести «в целях недопущения социальной напряженности и массовой безработицы».

Отмечается, что «Сталагмит Экскурс» является оператором пещеры и организует туда экскурсии, а решение об увольнениях с 3 июля «принято в связи с высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности». Вместе с тем, указывают представители властей, экономическая деятельность ООО «Сталагмит» связана с работой гостиниц и прочих мест для временного проживания, а третья указанная организация торгует сувенирами, изделиями народных промыслов, из чего делается вывод, что упомянутая лицензия им не требуется.

Кунгурская пещера является одной из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России и входит в мировой топ-20 по протяженности, превышающей, по данным на 2021 год, 8,1 километра. История ее изучения насчитывает уже несколько веков. Сейчас пещера является крупным туристическим объектом.

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