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16:32, 6 мая 2025Бывший СССР

Захарова объяснила цели НАТО на Южном Кавказе

Захарова: Действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание нестабильности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Действия НАТО на Южном Кавказе направлены на создание нестабильности и военно-политической напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Так дипломат прокомментировала начавшиеся в Грузии командно-штабные учения с участием стран НАТО. По ее словам, таким способом альянс затягивает республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния. Она добавила, что так НАТО навязывает странам «собственные стандарты, идеологию, создает условия для переформатирования их оборонного комплекса и установления контроля за развитием вооруженных сил, внутри и внешнеполитическими процессами»

Ранее Захарова заметила коричневые пятна на Евросоюзе. По ее словам, европейские страны готовятся к войне и не скрывают этого, «называя при этом Россию своим врагом».

До этого Захарова сообщила, что в полночь с 7 на 8 мая начнет действовать 72-часовое перемирие по случаю победы в Великой Отечественной войне. Она добавила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался его принимать, назвав несерьезным.

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