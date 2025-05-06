Захарова пошутила о подготовке британских элит к войне с Россией

Захарова в шуточной форме описала план Британии на случай войны с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шуточной форме описала план британских элит на случай войны с Россией. Дипломат выложила пост в своем официальном Telegram-канале.

«Оба принца [Гарри и Уильям] и король [Карл III] поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых. [Экс-премьер страны] Лиз Трасс на танке, будет прикрывать свой тыл. [Бывший премьер-министр] Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех [бывший премьер] Тереза Мэй танцем и байками про "Новичок"», — написала она.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания начала разрабатывать обновленный план действий на случай войны с Россией. Утверждается, что в новом плане будет составлена последовательность действий в первые дни войны. В секретном документе будет определена реакция правительства на объявление войны, а также затронуты вопросы бункеров для королевской семьи и кабинета министров, общественного вещания и накопления ресурсов.

По данным издания, в плане будут содержаться несколько сценариев войны — обычной, ядерной и кибернетической.