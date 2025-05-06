Посольство РФ ответило на призывы словацких политиков посетить Киев 9 мая

Посольство России в Словакии ответило на призывы некоторых словацких политиков посетить Киев 9 мая, напомнив о бандеровцах. Об этом дипмиссия сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг "Слава Украине — героям слава!", подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — указано в сообщении.

Посольство напомнило, что власти Киева переименовали проспект генерала Ватутина, освободившего Украину от фашистов, в проспект Шухевича —«главаря укронацистов» в годы Второй мировой войны. При этом рядом с проспектом находится урочище Бабий Яр, где «немецкие палачи и их украинские приспешники уничтожили свыше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных».

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что значимые политики не поедут 9 мая в Киев. «Надеюсь, что на Украине проявят здравый смысл, и они так же будут праздновать победу над фашизмом, хотя я в этом не до конца уверен», — добавил он.