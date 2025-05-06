Жестоко избитый в России боец СВО вышел на связь и показал разбитую голову

Подвергшийся нападению под Калугой боец СВО показал разбитую голову

Подвергшийся нападению в Калужской области участник специальной военной операции (СВО) показал причиненные ему травмы. Ролик с его участием опубликовал Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Военнослужащий был избит двумя мужчинами, которые требовали у него денег, угрожая расправой.

Боец продемонстрировал разбитую голову — на нее наложено несколько швов. На другом фрагменте ролика показан тот же мужчина сразу после избиения. Его голова залита кровью.

Ранее в Самаре мигранты толпой избили сына участника СВО. Внимание на ситуацию привлекла мать пострадавшего, записавшая по этому поводу видеообращение. После этого расследование взял на контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.