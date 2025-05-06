Звезда «Гарри Поттера» обратилась к актерам ремейка

Звезда «Гарри Поттера» Бонни Райт попросила актеров ремейка не разочаровывать ее

Актриса Бонни Райт, известная по роли Джинни Уизли в оригинальной серии фильмов о Гарри Поттере, обратилась к артистам, которые исполнят главные роли в предстоящем ремейке. Ее слова приводит издание People.

Райт пожелала удачи всем, кто станет звездами нового «Гарри Поттера», а также выступила с одной просьбой к той, кто в итоге сыграет сестру Уизли. На данный момент исполнительница роли Джинни неизвестна.

«Надеюсь, что каждый актер сыграет свою версию персонажа, основываясь на книге в качестве первоисточника этой истории. И надеюсь, что они сделают все так, чтобы Джинни была именно такой, какой ее представляет себе актриса», — заявила Бонни.

Райт также добавила, что хотела бы, чтобы новый мир «Гарри Поттера» был отражением книжного мира писательницы Джоан Роулинг.

Ранее стало известно, что создатели нового «Гарри Поттера» утвердили актеров на ключевые роли. Так, одного из главных персонажей сериала сыграет темнокожий актер.