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20:50, 7 мая 2025Спорт

Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»

Вратарь ЦСКА Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога». Он посвятил этому пост в своем Telegram-канале.

Акинфеев заявил, что ценит свою репутацию и как верующий человек обязан расставить все точки над i. «Первое и самое главное, что надо понимать — мы не регистрировали никакую "ногу Бога". Простите, но — Боже Упаси — не буду свою ногу так называть. Я не сумасшедший, никогда им не был и сходить с ума не планирую», — рассказал он.

Футболист подчеркнул, что было зарегистрировано только изображение ставшего легендарным сейва. «И лишь по той причине, что именно это изображение уже много лет является логотипом моего фонда "Страна футбола"», — добавил вратарь.

Ранее Акинфеев рассказал о том, как изменилась его жизнь после домашнего чемпионата мира. Он признался, что ненавидит свою популярность, потому что не может жить, как обычный человек.

Во время домашнего чемпионата мира 2018 года Акинфеев ногой отразил пенальти в матче 1/8 финала с командой Испании. На турнире сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла команде Хорватии в серии пенальти. Этот результат стал для национальной команды лучшим в истории.

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