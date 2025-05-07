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10:33, 7 мая 2025Наука и техника

Аналитик рассказала о необходимости удаления ненужных программ на телефоне

Аналитик Холод: Удаление ненужных приложений на телефоне снижает риск слежки
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ненужные программы лучше удалить с телефона, поскольку они съедают его ресурс и расходуют заряд аккумулятора. Об этом агентству «Прайм» рассказала сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики Российского экономического университета Марина Холод.

Аналитик заметила, что некоторые приложения могут содержать скрытые функции, например, использоваться для слежения за пользователем. Например, в Android-смартфонах ими могут быть сторонние браузеры и погодные виджеты. «В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения. Также могут быть установлены вирусы и скрытые майнеры», — утверждает эксперт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что корпорация Apple, по-видимому, снова отложила запуск собственной нейросети в Китае.

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