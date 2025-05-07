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10:51, 7 мая 2025Мир

Байден обвинил Трампа в умиротворении России

Байден: Давление Трампа на Киев для передачи территорий не удовлетворит Москву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Nathan Howard / Reuters

Давление президента США Дональда Трампа на Украину для передачи территорий России никогда не удовлетворит Москву. Об этом заявил экс-президент США Джо Байден, передает Reuters.

Бывший глава Белого дома обвинил действующего американского лидера в умиротворении российской стороны. Он пояснил, что президент России Владимир Путин считает Украину частью «матушки России» и назвал глупцом любого, «кто думает, что он остановится».

«Я просто не понимаю, как люди могут думать, что позволить диктатору, бандиту захватить значительные участки земли, которые ему не принадлежат, удовлетворит его», — сказал политик.

Байден также выразил опасения, что Европа потеряет веру в надежность Америки и ее лидерство.

Ранее Трамп говорил, что бывший президент США Джо Байден и глава Украины Владимир Зеленский поступили неразумно, допустив конфликт с Россией. По его словам, в боевых действиях на Украине виноват Байден, который «не понимал, что происходит». Он также в очередной раз отметил, что украинского конфликта не произошло бы, если бы он был президентом США.

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