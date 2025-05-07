Данные о взломе личного кабинета онлайн-банка при наборе 1945 опровергли

Данные о взломе онлайн-банка при звонке на номер 1945 оказались фейком

В соцсетях распространяется информация якобы о новом виде мошенничества. Так, в одной из групп в «Одноклассниках» появилась публикация о том, что если позвонить по номеру 1945, то мошенники получат доступ в личный кабинет онлайн-банка.

«На телефон приходит сообщение, в котором предлагают присоединиться к онлайн-лозунгу в честь 80-летия Дня Победы. Предлагают ввести год 1945 и прослушать информацию», — указано в публикации. Россиян призывают ни в коем случае не вводить эти цифры, так как данный код может служить доступом в личный кабинет банка.

Данная информация не соответствует действительности. На самом деле, набрав 1945, можно стать участником реальной мобильной акции «Ура Победе!», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Позвонивший по данному номеру сможет услышать сводки Совинформбюро или песни военных лет («Темная ночь», «Катюша»), которые можно скачать для установки на звонок, а также получить тематические изображения и другой контент, связанный с юбилеем Победы. При этом известно, что звонок на указанный номер бесплатный, а сама акция стартовала 25 февраля и продлится по 15 мая.

В Минцифры РФ указали, что по состоянию на 7 мая на номер 1945 уже позвонили более 18 миллионов раз.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».