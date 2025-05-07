Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:46, 7 мая 2025Интернет и СМИ

Данные о взломе личного кабинета онлайн-банка при наборе 1945 опровергли

Данные о взломе онлайн-банка при звонке на номер 1945 оказались фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В соцсетях распространяется информация якобы о новом виде мошенничества. Так, в одной из групп в «Одноклассниках» появилась публикация о том, что если позвонить по номеру 1945, то мошенники получат доступ в личный кабинет онлайн-банка.

«На телефон приходит сообщение, в котором предлагают присоединиться к онлайн-лозунгу в честь 80-летия Дня Победы. Предлагают ввести год 1945 и прослушать информацию», — указано в публикации. Россиян призывают ни в коем случае не вводить эти цифры, так как данный код может служить доступом в личный кабинет банка.

Данная информация не соответствует действительности. На самом деле, набрав 1945, можно стать участником реальной мобильной акции «Ура Победе!», которая приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Позвонивший по данному номеру сможет услышать сводки Совинформбюро или песни военных лет («Темная ночь», «Катюша»), которые можно скачать для установки на звонок, а также получить тематические изображения и другой контент, связанный с юбилеем Победы. При этом известно, что звонок на указанный номер бесплатный, а сама акция стартовала 25 февраля и продлится по 15 мая.

В Минцифры РФ указали, что по состоянию на 7 мая на номер 1945 уже позвонили более 18 миллионов раз.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Самолет летевшего в Москву Вучича совершил вынужденную посадку

    Ким Кардашьян обругала охранника за неловкое движение на Met Gala

    Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

    ВСУ атаковали Энергодар с помощью беспилотника

    Ценам на золото предсказали снижение на фоне конфликта Индии и Пакистана

    В Кремле рассказали о разочаровании «Большой восьмеркой»

    В польском Сейме потребовали заблокировать соглашение с Украиной

    Китайская компания захотела закрыть один из крупнейших комбинатов в российском регионе

    Названа неочевидная причина выпирающего живота

    Россиянам назвали снижающий давление и защищающий от деменции напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости