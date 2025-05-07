Эксперты рассчитали смертельные последствия загрязнения воздуха

Earth’s Future: Снижение выбросов парниковых газов спасет 500 тысяч жизней в год

До полумиллиона жизней в год можно спасти в Европе к 2050 году, если серьезно снизить выбросы парниковых газов. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лидса. Их статья опубликована в журнале Earth’s Future.

Они подсчитали: если человечество пойдет по сценарию жесткого ограничения выбросов, Европа сможет ежегодно избежать около 250 тысяч преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха. Главные виновники которых — мелкие твердые частицы (PM2.5) и озон, образующийся на уровне земли под действием солнечного света и продуктов сгорания топлива.

Сегодня в Европе от частиц PM2.5 умирают около 444 тысяч человек в год, еще 23 тысячи — от воздействия озона. По прогнозу, при сохранении высоких выбросов к 2050 году эти цифры вырастут до 456 и 50 тысяч соответственно.

Вред от загрязненного воздуха не ограничивается респираторными заболеваниями: частицы проникают в кровь и могут провоцировать болезни сердца, рак, диабет, осложнения беременности и даже нейродегенеративные расстройства. Причем наиболее уязвимыми оказываются жители беднейших регионов.

«Переход к низкоуглеродной экономике даст прямые выгоды для здоровья», — подчеркивают авторы. Согласно созданной модели, только при самом амбициозном сценарии удается сократить общее число жертв. Это касается и снижения неравенства — при активном сокращении выбросов разница в уровнях смертности между регионами сглаживается.

Авторы надеются, что их расчеты помогут убедить политиков: борьба с изменением климата спасает жизни уже в ближайшие десятилетия.