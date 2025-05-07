Российский автозавод показал два новых электрокара

Калининградский «Автотор» показал два новых электроавтомобиля под маркой Eonyx

В Калининграде на турнире по борьбе на призы местного автопроизводителя «Автотор» были представлены два новых электрокара под брендом Eonyx, о запуске которого компания объявила в конце апреля. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Речь идет о машинах класса L7 (квадрициклы / вуатюретки), которые стилизованы под Mini. Предприятие указало, что модели разработаны в сотрудничестве с неназванным восточным партнером, при этом в их конструкцию будут внедрять местные батареи, тяговые моторы, инверторы и редукторы.

Как утверждается в сообщении, под брендом Eonyx скрывается двухместный китайский электромобиль Sunshine EEC. Внешне они выглядят полностью идентичными, но на российском отсутствует шильдик.

Официальная презентация российских электрокаров, в рамках которой объявят рекомендованные цены на обе модели, ожидается во втором квартале 2025 года. Стоимость Sunshine EEC на электронных площадках, например, на Alibaba, начинается в переводе на российскую валюту от 450 тысяч рублей.

Ранее немецкий концерн BMW предупредил, что автомобили X5 и X6, которые на «Автоторе» начали собирать из имеющихся машинокомплектов, могут быть неисправны, а их эксплуатация создаст «потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения».

Представитель компании подчеркнул, что та не имеет отношения к продукции, выходящей с калининградского завода, и не гарантирует, что она соответствует стандартам качества.