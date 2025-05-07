Европу призвали быть благодарной за освобождение от нацизма

Мадуро: Европа должна быть благодарна СССР за освобождение от нацизма

Европа должна быть благодарной СССР и Красной армии за освобождение региона от нацистского режима. С таким призывом выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро, его слова передает ТАСС.

«Европейские страны должны быть благодарны Красной армии и СССР, которые освободили их от нацизма и фашизма. Именно Красная армия освободила Европу», — подчеркнул глава государства.

Мадуро также добавил, что триумф Красной армии в 1945 году стал «победой для всего человечества».

Ранее Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируется, что в ходе визита лидер Боливарианской Республики проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. В частности, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.