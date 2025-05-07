Новые власти Германии начнут разворачивать мигрантов на границе

Глава МВД ФРГ: Новые власти Германии будут разворачивать мигрантов на границе

Новые власти Германии запретили мигрантам без документов въезжать в страну и впредь будут разворачивать их на границе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел и Родины Германии Александера Добриндта.

«Добриндт объявил о решении отменить распоряжение 2015 года, которое разрешало въезд в страну гражданам третьих стран без документов, с целью сокращения нелегальной миграции, заявив, что их число все еще слишком велико», — передает агентство.

Сообщается, что новый глава МВД для борьбы с нелегальной миграцией планирует направить на границы до 3000 полицейских, тем самым увеличив численность погранслужбы до 14 тысяч человек.

Ранее стало известно, что новое правительство Германии планирует ужесточить миграционную политику. В частности, будет увеличен с трех до пяти лет срок проживания в стране, необходимый для получения немецкого гражданства.