Главу Нацразведки США уличили в нарушении требований кибербезопасности

Wired: Глава Нацразведки США Габбард годами использовала простой пароль

Директора Национальной разведки США Тулси Габбард уличили в нарушении требований кибербезопасности. По данным американского журнала Wired, в 2013-2021 годах, будучи членом Палаты представителей Конгресса США, она использовала для своих аккаунтов и адресов электронной почты один и тот же слабый пароль и не меняла его годами.

Так, в это время Габбард входила в состав Комитета по вооруженным силам, его подкомитета по разведке и специальным операциям, а также Комитета по иностранным делам. Это давало ей доступ к секретной информации. При этом она использовала один и тот же пароль сразу для нескольких аккаунтов в различных сервисах, что противоречит правилам кибербезопасности. Уточняется, что подтверждений тому, что Габбард использовала этот же пароль для доступа к внутренним правительственным сервисам.

«После её участия в групповом чате Signal, в котором журналисту невольно были раскрыты конфиденциальные детали военной операции, это откровение вызывает дополнительные вопросы о методах обеспечения безопасности главы американской разведки», — отмечает издание.

При этом пресс-секретарь Габбард Оливия Коулман, отвечая на вопрос журнала, заявила, что речь идет об утечках, которые произошли почти 10 лет назад. Она заверила, что с тех пор пароли неоднократно менялись.

Ранее Майк Уолтц покинул пост советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Его отставка оказалась связана со скандальным инцидентом с мессенджером Signal. В апреле CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Уолтц добавил в закрытый чат в Signal главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за путаницы с телефонным номером.