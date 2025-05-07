Иностранный студент нападал на россиянок и получил срок в колонии

В Екатеринбурге студента из Йемена осудили на 6 лет за нападение на россиянок

В Екатеринбурге суд приговорил иностранного студента к шести годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По информации URA.RU, фигурант — Каид Рами Салех Яхья. Он студент из Йемена.

Фигурант — 2002 года рождения. Он признан виновным по части 3 статьи 242 УК РФ («Незаконные изготовление в целях распространения и распространение порнографических материалов, с использованием сети Интернет — в редакции Федерального закона от 29.02.2012 №14-ФЗ») и части 1 и 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Иностранец будет отбывать наказание в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок семь лет.

Как установил суд, в 2021 году он изготовил порнографический материал и отправил его девушке в социальной сети. Кроме того, в период с июля по октябрь 2023 года он домогался до екатеринбурженок, среди которых было две несовершеннолетние девушки. Он приставал к пострадавшим на улицах города. Иностранец подходил к ним сзади и хватал их руками за части тела.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области суд приговорил иностранца, развращавшего несовершеннолетних в сети, к 19 годам колонии строгого режима.