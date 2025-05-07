Известный манекенщик раскрыл причину запрета посещать Met Gala

Манекенщику Луке Саббату запретили посещать Met Gala из-за селфи и курения

Французско-американский актер и модель Лука Саббат раскрыл причину запрета посещать Met Gala. Пост появился на его странице в соцсети X (бывший Twitter).

Известный 27-летний манекенщик ответил на вопрос подписчика, почему его исключили из списка гостей указанного мероприятия. Так, он рассказал, что в 2019 году сделал селфи и покурил в туалете во время похода на Met Gala. При этом курение в Метрополитен-музее запрещено, а посетителям бала Института костюма настоятельно рекомендуется отказаться от телефонов.

Тем самым мужчина нарушил два главных правила и получил запрет на появление на Met Gala, действующий до настоящего момента.

В мае 2023 года популярная американская рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) также нарушила важный запрет на ежегодном балу Met Gala и попала на видео.