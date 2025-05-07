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15:15, 7 мая 2025Мир

Канцлер Германии высказался о гарантиях безопасности Украине

Канцлер ФРГ Мерц ушел от ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц ушел от ответа на вопрос о возможных гарантиях безопасности Украине, которые готова предоставить Германия. Об этом сообщает Reuters.

«Только после того, как будет достигнуто мирное соглашение, Германия сможет предоставить какие-либо подробности о гарантиях безопасности Украине, потому что мы пока просто не знаем его условий», — отметил политик.

Мерц также выразил надежду, что «после этих выходных» у сторон появится возможность договориться о прекращении огня, что позволит начать переговоры по урегулированию украинского соглашения и, как следствие, заключить мирное соглашение.

Ранее Мерц рассказал о своих планах посетить Украину с официальным визитом в ближайшие недели. Также отвечая на вопрос о поставках крылатых дальнобойных ракет Taurus Вооруженным силам Украины (ВСУ), глава немецкого правительства заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «может на него положиться».

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