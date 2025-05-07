Клуб россиянина Сергачева в НХЛ получил новое название

Клуб НХЛ, за который выступает россиянин Сергачев, получил название «Юта Мамонт»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» получил новое название. Об этом сообщается на сайте команды.

Теперь клуб будет именоваться «Юта Мамонт». На логотипе будет изображен мамонт, бивень которого исполнен в форме латинской буквы U. Название и логотип выбрались в течение 13 месяцев: в четырех раундах голосования приняли участие более 850 тысяч болельщиков.

За «Юту» выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин Михаил Сергачев. В 77 играх последнего регулярного чемпионата защитник забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Сезон-2024/2025 стал для «Юты» первым в НХЛ. Клуб заменил в лиге «Аризону Койотис». «Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумела отобраться в плей-офф.