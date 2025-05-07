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18:17, 7 мая 2025Спорт

Клуб россиянина Сергачева в НХЛ получил новое название

Клуб НХЛ, за который выступает россиянин Сергачев, получил название «Юта Мамонт»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steve Roberts / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» получил новое название. Об этом сообщается на сайте команды.

Теперь клуб будет именоваться «Юта Мамонт». На логотипе будет изображен мамонт, бивень которого исполнен в форме латинской буквы U. Название и логотип выбрались в течение 13 месяцев: в четырех раундах голосования приняли участие более 850 тысяч болельщиков.

За «Юту» выступает двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин Михаил Сергачев. В 77 играх последнего регулярного чемпионата защитник забросил 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Сезон-2024/2025 стал для «Юты» первым в НХЛ. Клуб заменил в лиге «Аризону Койотис». «Юта» заняла 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не сумела отобраться в плей-офф.

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