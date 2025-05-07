Крупнейшая российская авиакомпания заявила о задержках рейсов

«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов 7 мая из-за ограничений Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о задержках рейсов 7 мая из-за введенных в московском аэропорту Шереметьево ограничений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что в связи с действием в столичной воздушной гавани временных ограничений с 1:00 до 5:30 по московскому времени часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Пассажирам порекомендовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.