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10:34, 7 мая 2025Путешествия

Крупнейшая российская авиакомпания заявила о задержках рейсов

«Аэрофлот» заявил о задержках рейсов 7 мая из-за ограничений Шереметьево
Алина Черненко

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о задержках рейсов 7 мая из-за введенных в московском аэропорту Шереметьево ограничений. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы крупнейшего российского перевозчика.

Уточняется, что в связи с действием в столичной воздушной гавани временных ограничений с 1:00 до 5:30 по московскому времени часть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет. Пассажирам порекомендовали следить за информацией на онлайн-табло на сайте авиакомпании, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.

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