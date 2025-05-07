Культового певца обвинили в длящемся в течение шести лет сексуальном насилии

Домработницы заявили, что певец Смоки Робинсон насиловал их в течение шести лет

Бывшие домработницы легендарного американского певца Смоки Робинсона обвинили его в сексуальном насилии. Об этом сообщает NBC.

По информации источника, предполагаемые жертвы артиста заявили, что насильственные действия длились на протяжении как минимум шести лет. В судебном иске сказано, что нападения Робинсона чаще всего происходили в его доме в Калифорнии. Женщины требуют возмещения ущерба на общую сумму около 50 миллионов рублей.

По словам адвоката потерпевших женщин Джона Харриса, все истицы — испаноязычные женщины, домработницы с зарплатой ниже минимальной, которые находились в уязвимом положении, не имея возможности защитить себя. Согласно материалам дела, перед насилием над своими сотрудницами Смоки выходил к ним голым, а также стелил на постель полотенце, чтобы не запачкать простыни.

Смоки Робинсон — одна из легенд рок-н-ролла, обладатель премии «Грэмми». В разные годы он сотрудничал со Стиви Уандером и другими выдающимися музыкантами.

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