Фридрих Мерц со второго раза стал канцлером Германии

6 мая лидер одержавшего победу на февральских парламентских выборах Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц со второго раза стал новым канцлером Германии. Впервые в истории ФРГ кандидат на пост главы немецкого правительства не был избран абсолютным большинством голосов депутатов Бундестага в первом туре. За Мерца проголосовали 310 депутатов, что меньше необходимого минимума в 316 голосов. Это событие стало историческим провалом в немецкой политике.

Однако в тот же день немецкий парламент собрался для проведения второго тура голосования, и эта попытка оказалась для Мерца успешной. Политик набрал 325 голосов за, что позволило ему стать десятым федеральным канцлером Германии. О том, кто такой Фридрих Мерц — в материале «Ленты.ру».

Кто такой Фридрих Мерц

69-летний Фридрих Мерц является старейшим канцлером, вступившим в должность со времен Конрада Аденауэра, возглавлявшего немецкое правительство в послевоенный период (1949-1963). Будучи верующим католиком, Мерц поддерживает традиционно консервативные ценности. Как отмечает The Wall Street Journal, внешняя политика будет его ключевым приоритетом на посту канцлера ФРГ. Мерц считает, что новое немецкое правительство «даст о себе знать в Европе и в мире».

[Мерцу] придется достичь трех основных целей [для восстановления лидерства Германии в Европе], некоторые из которых могут противоречить друг другу: наладить отношения с соседями и установить связь с президентом США Дональдом Трампом; положить конец медленному иммиграционному кризису, отравляющему европейскую политику; а также перезапустить экономику, которая стала отстающей по темпам роста в Европе The Wall Street Journal

Новый канцлер вступает в должность в самое сложное для страны время с момента воссоединения Восточной и Западной Германии 35 лет назад. Его коалиционному правительству предстоит справляться с экономической стагнацией, ростом радикальных настроений и напряженностью в отношениях с США. Политику предстоит определить роль Берлина в поддержке Киева в российско-украинском конфликте. Известно, что Мерц выступает за снятие ограничений на удары по России и отправку на Украину дальнобойных ракет Taurus.

Детство и семья

Мерц родился в 1955 году в Брилоне в земле Северный Рейн-Вестфалия в Западной Германии. Хотя политик относит себя к представителям среднего класса, его семья была состоятельной, а детство будущего канцлера прошло в родовом особняке Совиньи середины XVIII века. В 2021 году дом был выставлен на продажу за 2 миллиона евро.

Его дед по материнской линии Йозеф Пауль Совиньи был бургомистром (глава городского управления, мэр) Брилона. Он продолжал занимать эту должность и после прихода нацистов к власти, а также был зачислен в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и в резерв СА (Sturmabteilung — штурмовые отряды боевой организации НСДАП) в звании обершарфюрера. В 1947 году Совиньи прошел процедуру денацификации.

Политическая карьера

В 1975 году Мерц поступил на службу в армию в качестве солдата в самоходной артиллерийской установке. В 1976 году получил стипендию Фонда Конрада Аденауэра и начал изучать право сначала в Боннском университете, затем в Марбургском университете. После окончания юридической школы он работал судьей и адвокатом, но вскоре решил строить карьеру в политике.

Мерц стал депутатом Европейского парламента в 1989 году, затем был избран депутатом бундестага на выборах в 1994 году. Через шесть лет политик занял пост председателя парламентского блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС).

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В отличие от Ангелы Меркель, которая также являлась членом ХДС и занимала пост канцлера Германии почти 16 лет, политическая карьера Мерца продвигалась не так успешно.

Мерц никогда не занимал руководящих должностей в немецком правительстве, а его рейтинги популярности внутри партии порой были настолько низкими, что в ХДС подумывали о его исключении

В 2005 году немецкие СМИ представили Мерца как нового члена Андского пакта — изначально секретной группы влиятельных членов ХДС, сформированной в 1979 году тогдашними членами Молодежного союза во время поездки в Южную Америку. Члены пакта находились в оппозиции к Меркель после ее избрания на пост главы немецкого правительства в 2005 году. Мерц часто критиковал политику, проводимую Меркель, особенно в области миграции.

В 2009 году Мерц ушел из политики и вернулся только после ухода Меркель с поста председателя ХДС в 2018 году. Он дважды выдвигал свою кандидатуру на пост главы партии, но оба раза проиграл. Лишь в 2022 году он смог занять кресло председателя ХДС.

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Чем занимался, кроме политики

После ухода из большой политики Мерц начал развивать свою юридическую практику и возглавил наблюдательный совет немецкого филиала американской инвестиционной компании BlackRock. Как отмечает The Guardian, среди рядовых сторонников ХДС скептицизм в отношении Мерца широко распространен из-за того, что политик заработал свое состояние в компании, которую обвиняли во взяточничестве.

Во время перерыва в политической карьере Мерц также уделял много времени своему хобби — полетам. Мерц владеет личным двухмоторным самолетом Diamond DA62, на котором установлен персонализированный номерной знак. В 2022 году он прилетел на нем на трехдневное празднование бракосочетания министра финансов Кристиана Линднера на острове Зильт в Северном море, за что его потом критиковали — как за демонстрацию своего богатства, так и за игнорирование опасений по поводу климатического кризиса.

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Личная жизнь

Мерц женат на судье Шарлотте Мерц. У него трое взрослых детей — сын и две дочери, а также несколько внуков. Мерц и его супруга также основали фонд поддержки проектов в сфере образования под названием Friedrich und Charlotte Merz Stiftung.

Канцлер родился в католической семье с французскими корнями. Помимо немецкого языка он также свободно говорит на английском и французском языках.