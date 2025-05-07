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14:49, 7 мая 2025Силовые структуры

МВД задержала похищавшего через абонентские номера госуслуги россиянина

В Вологодской области задержали похищавшего аккаунты от госуслуг мошенника
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В Вологодской области полицейские задержали россиянина, похищавшего аккаунты от госуслуг с помощью абонентских номеров. Об этом в среду, 7 мая, в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД, злоумышленник сначала покупал множество сим-карт, затем находил данные о бывших владельцах абонентских номеров и с их помощью завладевал чужими учетными записями на «Госуслугах». После от имени потерпевших оформлял займы на крупные суммы суммы и переводил деньги на аккаунт маркетплейса на котором заказывал товары и перепродавал их.

У задержанного изъяли свыше 7 миллионов рублей наличными, сим-карты, смартфоны, заказанные на маркетплейсах товары и ксерокопии паспортов. Потерпевшими проходят свыше 80 человек из нескольких регионов России. Общая сумма ущерба превысила 9 миллионов рублей. Подозреваемого на время расследования отправили в СИЗО.

Ранее в Минцифры заявили о намерении отказаться от хранения данных на «Госуслугах».

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