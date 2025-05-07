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16:15, 7 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе оценили влияние угроз Трампа России на планы Путина

Unherd: Угрозы Трампа ввести новые санкции не повлияют на планы Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные санкции против России не изменят планов Владимира Путина на российско-украинский конфликт. Об этом сообщает западное издание Unherd.

«Рычаги воздействия Вашингтона на Путина ограничены. Дополнительные санкции, которыми пригрозил Трамп, вряд ли изменят планы российского президента», — отмечается в материале.

Unherd подчеркнул, что российские войска имеют преимущество на поле боя, поэтому США должны будут принудить Киев пойти на значительные уступки Москве при заключении мирного соглашения.

В том же материале издание назвало бесполезным отправку Украине дополнительных систем противовоздушной обороны американского производство Patriot. По мнению Unherd, противоракетные установки не помогут Украине ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе.

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