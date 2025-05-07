Названы два варианта для Пакистана после ракетного удара Индии

Политолог Глеб Макаревич: Пакистан не стремится к эскалации конфликта с Индией

Пакистан может ограничиться осуждением ракетного удара Индии или выберет равнозначный ответ на данное действие, но не будет стремиться к эскалации конфликта. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» рассказал сотрудник Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Глеб Макаревич.

«Пакистан уже заявил, что агрессивные действия Индии не влезают ни в какие ворота, что международное сообщество должно это осудить и что Пакистан будет отвечать на подобные атаки и в будущем», — назвал он один из двух вариантов развития событий.

По словам политолога, власти страны могут подать как ответ на атаку сбитые индийские истребители. Тем не менее, если этого шага окажется недостаточно, нельзя исключать других действий со стороны Пакистана. Вместе с тем они не должны привести к полномасштабному конфликту между странами, считает эксперт.

Ранее Глеб Макаревич оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном. По его словам, подобный конфликт вряд ли возможен.