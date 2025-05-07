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00:30, 7 мая 2025Из жизни

Неизвестный хищник напал на 17 жителей деревни

В Индии неизвестное животное сломало женщине челюсть и напало еще на 16 человек
Антонина Черташ
Антонина Черташ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии 17 человек пострадали от нападения неизвестного хищника. Об этом пишет Times of India.

В понедельник, 5 мая, в деревне Лимбаи, расположенной в лесном массиве Раджпур, штат Мадхья-Прадеш, неизвестное животное напало на 17 местных жителей. Все пострадавшие были доставлены в больницу в Раджпуре, оттуда троих серьезно раненых направили в районную больницу. Всем были сделаны прививки от бешенства. Сотрудник лесного департамента Барвани Ашиш Бансод посетил больницу и навестил пострадавших. По его словам, животное сломало челюсть 70-летней Райли Бай, сейчас она в реанимации. Несмотря на серьезные травмы, состояние женщины стабильно.

Как выяснилось, все пострадавшие спали на улице из-за жары, животное зашло во двор и напало на всех по очереди. Бансод отметил, что характер нападения указывает на то, что животное может быть больно бешенством.

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Людям показали фотографии разных диких животных, но, несмотря на это, они не смогли идентифицировать напавшего хищника. В этом районе нет ни обезьян, ни волков. Эксперты считают, что это могла быть больная бешенством собака. Сейчас в районе ведется патрулирование, расставлены ловушки.

Ранее в Индии леопард растерзал фермера. Дикая кошка схватила мужчину и утащила в заросли.

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