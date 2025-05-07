Неизвестный хищник напал на 17 жителей деревни

В Индии неизвестное животное сломало женщине челюсть и напало еще на 16 человек

В Индии 17 человек пострадали от нападения неизвестного хищника. Об этом пишет Times of India.

В понедельник, 5 мая, в деревне Лимбаи, расположенной в лесном массиве Раджпур, штат Мадхья-Прадеш, неизвестное животное напало на 17 местных жителей. Все пострадавшие были доставлены в больницу в Раджпуре, оттуда троих серьезно раненых направили в районную больницу. Всем были сделаны прививки от бешенства. Сотрудник лесного департамента Барвани Ашиш Бансод посетил больницу и навестил пострадавших. По его словам, животное сломало челюсть 70-летней Райли Бай, сейчас она в реанимации. Несмотря на серьезные травмы, состояние женщины стабильно.

Как выяснилось, все пострадавшие спали на улице из-за жары, животное зашло во двор и напало на всех по очереди. Бансод отметил, что характер нападения указывает на то, что животное может быть больно бешенством.

Людям показали фотографии разных диких животных, но, несмотря на это, они не смогли идентифицировать напавшего хищника. В этом районе нет ни обезьян, ни волков. Эксперты считают, что это могла быть больная бешенством собака. Сейчас в районе ведется патрулирование, расставлены ловушки.

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