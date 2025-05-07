Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

Норвежский болельщик Торбьерн Эйде произвел необычный обмен ради получения билета на полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает NRK.
Эйде рассказал, что предложил за билет пять килограммов бокнафиска (рыбный деликатес из несоленой высушенной рыбы — прим. «Ленты.ру»). Стоимость товара оценивается в 2500 шведских крон (около 21 тысячи рублей по курсу на 7 мая).
На предложение Эйде откликнулся болельщик Эйстейн Анес, брат которого не смог попасть на встречу. Ему показалась забавной идея обмена и он согласился на предложение.
Второй полуфинальный матч ЛЕ пройдет в Буде в четверг, 8 мая. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».