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19:45, 7 мая 2025Спорт

Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на матч ЛЕ

Норвежский болельщик поменял пять килограммов рыбы на билет на полуфинал ЛЕ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Норвежский болельщик Торбьерн Эйде произвел необычный обмен ради получения билета на полуфинальный матч Лиги Европы между «Буде-Глимт» и «Тоттенхэмом». Об этом сообщает NRK.

Эйде рассказал, что предложил за билет пять килограммов бокнафиска (рыбный деликатес из несоленой высушенной рыбы — прим. «Ленты.ру»). Стоимость товара оценивается в 2500 шведских крон (около 21 тысячи рублей по курсу на 7 мая).

На предложение Эйде откликнулся болельщик Эйстейн Анес, брат которого не смог попасть на встречу. Ему показалась забавной идея обмена и он согласился на предложение.

Второй полуфинальный матч ЛЕ пройдет в Буде в четверг, 8 мая. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Тоттенхэма».

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