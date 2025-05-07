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10:00, 7 мая 2025Россия

Опубликованы кадры пожаров в атакованном ВСУ Саранске

В сети появились кадры пожаров в атакованном ВСУ Саранске
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в Мордовии

В сети появились кадры пожаров в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Саранске. Видео опубликованы в Telegram-канале «Саранск.Происшествия».

На кадрах можно увидеть густой черный дым, который поднимается в нескольких точках российского города. Судя по опубликованным материалам, в Саранске произошло три пожара одновременно.

Утром в среду, 7 мая, в Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА. По неофициальным данным, дроны пытались атаковать район Химмаша.

В сети ранее появились кадры со звуками сирены из атакованного ВСУ российского региона. Местным жителям также удалось запечатлеть пролетавший в небе дрон.

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