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17:49, 7 мая 2025Мир

Пакистан открыл свое воздушное пространство

Власти Пакистана сняли ограничения на полеты в воздушном пространстве страны
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Akhtar Somroo / Reuters

Власти Пакистана сняли ограничения на полеты в своем воздушном пространстве, крупнейшие аэропорты страны возобновили работу. Об этом сообщает издание Pakistan Today.

«Сегодня из аэропорта Карачи в числе первых вылетели два международных и один внутренний рейс, что знаменует постепенное восстановление авиасообщения», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что полеты были возобновлены после приостановки, вызванной ракетными ударами со стороны Индии в ночь на 7 мая.

Ранее Вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур» в Пакистане. В индийском министерстве обороны отметили, что армия нанесла ракетные удары по лагерям террористов. По данным пакистанской стороны, в результате обстрелов — 24 жертвы и 46 пострадавших среди гражданских лиц.

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